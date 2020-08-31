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В Гидрометцентре посмеялись над сообщениями о суровой зиме

12:49
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Ранее россиян напугали ранней и холодной зимой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил появившиеся в Сети прогнозы о близящихся морозах. Он отметил, что подобные заявления могут стать причиной споров в метеорологическом сообществе.
Россиян напугали морозной зимой

"Мне кажется, что хорошо бы устроить дискуссию вне метеорологического сообщества. Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, и это вызывает улыбку", - сказал Вильфанд.

Эксперт подчеркнул, что подобных прогнозов стало бы гораздо меньше, если бы синоптики уточняли, какую методику используют для получения прогнозов, передает Радио Sputnik.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова дала прогноз на зиму. Специалист выразила уверенность, что в этом году с 90% вероятностью россиян ждет холодная зима, которая начнется уже в ноябре.

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