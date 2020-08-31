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Российские вузы обязали подготовиться к возможному карантину

12:53
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Приказ вступает в силу 1 сентября

Ректорам российских вузов предписано обеспечить соблюдение санитарных мер в учебных заведениях. Кроме того, организации должны быть готовы возобновить ограничительные мероприятия, если эпидемическая обстановка ухудшится.
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"Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", - говорится в приказе, подписанном министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Глава Минобрнауки подписал приказ 28 августа, он вступает в силу 1 сентября. В документе перечислены меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, которые должны соблюдаться в вузах. На входе в здание будут проверять температуру и наличие симптомов ОРВИ, должны быть созданы условия для обработки рук антисептиками, в заведениях обязательно соблюдение масочного режима, передает "Интерфакс".

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