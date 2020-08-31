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Кремль назвал сроки встречи Путина и Лукашенко

12:53
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Президент Белоруссии скоро приедет в Москву

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал Песков. Его слова приводит агентство ТАСС.

Накануне Путин и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились, что президент Белоруссии в ближайшее время приедет в Москву. Конкретная дата не называлась.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются акции протеста после окончания президентских выборов. Пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко. Несогласные с озвученными результатами потребовали проведения повторных выборов.

В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих.

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