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Россия выслала трех словацких дипломатов

13:36
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Это зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Словакии

Россия высылает троих сотрудников дипмиссии Словакии в Москве. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

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В ведомство пригласили посла Словакии в России, которому заявили протест в связи со случившимся. В МИД назвали безосновательной высылку трех сотрудников российской дипмиссии из Братиславы и заявили об ответных мерах.

"Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами. Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами", - заявили в российском министерстве.

Ранее в МИД Словакии сообщили о высылке трех российских дипломатов, действия которых сочли противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях. Также в Братиславе отметили, что в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге сотрудники позволяли себе злоупотребление выдаваемыми визами, что в последствии привело к преступлению на территории страны, входящей в Евросоюз и НАТО. Подробностей в словацком МИД не уточнили.

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