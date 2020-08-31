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Глава Коми рассказал Путину о ситуации в республике

14:35
  • понедельник
  • 31 августа 2020

В регионе налажена работа по борьбе с коронавирусом

Социально-экономическую ситуацию в республике Коми и работу системы здравоохранения в условиях пандемии в понедельник в Ново-Огареве обсудил Владимир Путин с главой субъекта Владимиром Уйбой, передает "ТВ Центр".

По его словам, в регионе налажена работа по борьбе с коронавирусом, более чем втрое расширен коечный фонд. Коми одна из первых открыла программу по реабилитации пациентов после ковида. А медработники получили все положенные социальные выплаты. Поддержали и людей, потерявших работу.

Проблемными остаются дорожная сеть и устаревший жилой фонд. Владимир Путин пообещал - федеральный центр поможет республике. По словам президента, ситуация сложная, но есть и позитивные моменты.

"Коми находится на шестом месте по финансовой самообеспеченности. Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов. Но, в целом, конечно, республика, вы правильно сказали, перспективная, интересная и люди очень хорошие. И для того чтобы, реализовать эти планы, особенно в области инвестиций, нужна, конечно, поддержка. Я все, что вы сказали, пометил, соответствующие поручения будут даны", - сказал Путин.

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