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Конкурс "Большая перемена" подготовил насыщенную программу для школьников

14:52
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Учащиеся смогут пообщаться с руководителями педагогических вузов

Снова в школу. Всероссийский конкурс "Большая перемена" подготовил насыщенную программу в Сети - для старшеклассников, посвященную новому учебному году, передает "ТВ Центр".

В течение семи дней участники смогут пообщаться с руководителями педагогических вузов, узнать все тонкости этой профессии, а также побывать на виртуальных экскурсиях в разных школах страны. Подготовлены также тематические викторины и акции.

Неделя началась с лекции проректора МПГУ и мастер-класса от студентов. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

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