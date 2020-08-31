Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80

Он начал работу после снятия коронавирусных ограничений

Сергей Собянин в понедельник открыл новый крытый каток спортивного комплекса "Олимпийская деревня-80". Он был построен несколько месяцев назад, а теперь начал работу после снятия коронавирусных ограничений.

"В этом году спортивная инфраструктура Москвы пополнится рядом больших и уникальных объектов. В Северном мы открыли первый в России комплекс современного пятиборья. На ЗИЛе завершено строительство Центра водных видов спорта. Для футболистов построено еще одно всесезонное поле в Студеном проезде. Сегодня открываем большой крытый каток в Олимпийской деревне", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в спортивных кружках и секциях Москвы занимаются около 120 тысяч детей.

Спортивный комплекс "Олимпийская деревня-80" является одним из крупнейших физкультурно-спортивных центров на западе столицы. Крытый каток был построен в 2018-2019 годы. В здании разместили ледовую арену 61 на 30 метр с трибунами на 284 места, дополнительную тренировочную площадку, два тренажерных зала, кабинет теоретической подготовки и кафе.

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