Открыт крытый каток в Олимпийской деревне-80

В этом году в столице стало еще больше современных спортивных объектов

10 крупных комплексов для хоккея и еще 200 временных сооружений построено в Москве за последние годы. Один из них - новый крытый каток спортивного комплекса Олимпийская деревня-80. Уже с сентября там будут заниматься до 500 человек, а в понедельник новый каток оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые тренировки на новом катке - ребят теперь не выгонишь домой: большая арена - как у взрослых, отличный ровный лёд, удобные раздевалки. 12-летний Сергей Спиридонов уже не отстаёт от сверстников, хотя начал играть позже других: три года назад понял, что мечтает быть хоккеистом. Говорит, здесь есть все для будущих побед.

Новый крытый каток в Олимпийской деревне-80 построили несколько месяцев назад и теперь, после снятия ограничений, он начинает полноценную работу. Здесь уже есть Академии тенниса и футбола, а теперь и Академия хоккея. Сегодня арену открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что касается хоккея, это один из самых любимых видов спорта наших молодых москвичей. Мы за эти годы построили около 200 временных сооружений и 10 крупных капитальных больших комплексов для хоккея. Все они заполнены. Поэтому мы решили построить еще восемь в ближайшие годы", - сообщил Собянин.

Здесь тренируются ребята всех возрастов - начиная с 3-4 лет, а занятия ведут титулованные спортсмены. Тимофей Шишканов играл по всему миру, выступал за сборную страны - теперь ставит на лёд самых маленьких, а старших готовится выпустить в большой спорт.

"В этом году в Москве стало ещё больше современных спортивных объектов: В Северном открылся первый в России комплекс современного пятиборья, На ЗИЛе завершено строительство Центра водных видов спорта. Для футболистов построено еще одно всесезонное поле в Студеном проезде. А олимпийская деревня после реконструкции остаётся одним из самых популярных центров спорта: здесь работают десятки клубов и секций и тренируются сборные команды России и Москвы", - рассказал Тимофей Шишканов.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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