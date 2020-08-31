Ремонт Большого Каменного моста завершат досрочно

Сооружению уделяется особое внимание

В Москве раньше срока завершат ремонт Большого Каменного моста. Ранее сообщалось, что работы продлятся до конца следующего года, передает "ТВ Центр".

Как отметили в столичной мэрии, специалисты взяли высокий темп. Мосту уделяют особенное внимание, ведь это объект культурного наследия города. Как и в случае с Большим Москворецким мостом, сооружение буквально разобрали до нуля, чтоб после собрать его вновь. При этом каждый элемент нумеруют и при необходимости реставрируют.

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