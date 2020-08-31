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Ремонт Большого Каменного моста завершат досрочно

15:08
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Сооружению уделяется особое внимание

В Москве раньше срока завершат ремонт Большого Каменного моста. Ранее сообщалось, что работы продлятся до конца следующего года, передает "ТВ Центр".

Как отметили в столичной мэрии, специалисты взяли высокий темп. Мосту уделяют особенное внимание, ведь это объект культурного наследия города. Как и в случае с Большим Москворецким мостом, сооружение буквально разобрали до нуля, чтоб после собрать его вновь. При этом каждый элемент нумеруют и при необходимости реставрируют.

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Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
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