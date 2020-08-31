В Москве открывают 450 пунктов вакцинации от гриппа

Они заработают 1 сентября

Сделать сезонную прививку от гриппа в Москве можно уже со вторника. Для этого в столице откроют почти 450 пунктов вакцинации, передает "ТВ Центр".

Это самый эффективный и безопасный способ защиты от инфекции. Пройти процедуру можно совершенно бесплатно во всех поликлиниках города, а также в 44-х мобильных пунктах. При себе достаточно иметь паспорт. Очень важно сделать прививку заранее, ведь иммунитет начнет работать только через две недели. Стоит учесть и другие особенности этого года.

"Сочетание двух вирусных инфекций - ОРВ и гриппа, с одной стороны, с другой стороны - короновируса. Это необычное сочетание. Оно не изучено на сегодняшний день. Но вирусологи, иммунологи, эпидемиологи считают, что это сочетание несет в себе много рисков. Поэтому защитить себя от гриппа именно сейчас и именно накануне, а не во время сезонного повышения заболеваемости ОРВИ и гриппа - очень важная задача", - отметил - руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

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