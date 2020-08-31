В Подмосковье задержали гадалку-мошенницу

Она действовала во множестве регионов

В Подмосковье задержана серийная гадалка. 31-летняя уроженка Волгоградской области, к слову, находящаяся в федеральном розыске, совершила как минимум шесть мошеннических преступлений в Липецке, Воронеже и Курске и добралась до столицы, передает "ТВ Центр".

В одном из торговых центров в Домодедове она подошла к 20-летней продавщице и сказала, что на нее наложили порчу. Помочь можно, но для этого нужны личные вещи и чужие деньги. Девушка отдала два кольца и пять тысяч рублей из кассы магазина. Мошенница обещала вернуться через пять минут, якобы после обряда, но исчезла безвозвратно. Сейчас она арестована.

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