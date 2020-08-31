С начала года московские таксисты попали в 921 ДТП

Более 1000 человек пострадали

Почти 1000 ДТП с участием такси зарегистрированы в Москве за последние семь месяцев. Вызывая машину, никогда не знаешь прошел ли автомобиль техосмотр, соблюдает водитель дорожные правила или нет – а ведь от этого зависит жизнь пассажиров. Выявляют нарушения в ходе специальных рейдов.

Водитель этого легкового такси вряд ли может сказать, что у него все путём. На самом деле, у него нет ни путевых листов, ни диагностической карты. А это значит, что он не проходил медосмотр, а машина, возможно, и вовсе неисправна.

Машины арендуют многие. Выбирают те, что подешевле. И в каком состоянии находится транспортное средство, на котором планируют отправиться в путь, часто не интересует. Этот водитель даже не в курсе, что его автомобиль не может продолжать движение.

Урок не в автошколе, а на дороге проводит инспектор. Конечно, тут же составляют протокол об административном правонарушении. Оплачивать их придется автовладельцам. Чтобы навести порядок в этой сфере, московские власти к концу года планируют запустить систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД. Как она будет работать, пока неизвестно. Но эта форма должна помочь снизить аварийность с участием такси. А она в этом году выросла в 2 раза.

"За 7 месяцев текущего года на территории города Москвы зарегистрировано 921 ДТП с автомобилями, осуществляющими таксомотороную деятельность. В результате которых 37 человек погибли и 1 084 получили ранения различной степени тяжести", - сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы Максим Галушко.

По опыту нескольких рейдов этого года, выяснилось, что каждое пятое столичное такси небезопасно.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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