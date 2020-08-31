"Крутой перец": как выглядит 20-летний сын Заворотнюк

Он похож на маму

20-летний Майкл, сын актрисы Анастасии Заворотнюк от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, редко показывает свои фото. Однако в этот раз он решил побаловать поклонников и выложил в Instagram сразу три снимка.

На первом фото Майкл позирует с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. Он опирается на гитару с видом заправского музыканта-неформала.

На последнем снимке Майкл собрал волосы в пучок и снял очки, благодаря чему интернет-пользователи смогли заметить его сходство с матерью. По мнению публики, сын Заворотнюк вырос настоящим красавцем.

- Краш, - пишут в комментариях.

- Вы очень красивый.

- Как на мамачку похож… солнышко!

- Крутой перец.

- Недалеко то время, когда будешь давать концерты.

Майкл учится на юриста в МГИМО, но мечтает об актерской карьере. Он играет на гитаре, пишет музыку и стихи. Его сестра - модель и дизайнер Анна Заворотнюк - говорила, что с возрастом Майкл стал очень рассудительным и тонко чувствующим человеком с философским складом ума. Анна призналась, что чувствует в брате защиту и опору.

Напомним, Анна родилась в 1996 году, а Майкл - в 2000 году. Их отцом стал второй муж Заворотнюк - бизнесмен Дмитрий Стрюков. 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году она подарила ему дочь Милу. Сейчас актриса борется с раком.

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