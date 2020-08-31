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"Крутой перец": как выглядит 20-летний сын Заворотнюк

13:34
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Он похож на маму

20-летний Майкл, сын актрисы Анастасии Заворотнюк от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, редко показывает свои фото. Однако в этот раз он решил побаловать поклонников и выложил в Instagram сразу три снимка. 

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На первом фото Майкл позирует с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. Он опирается на гитару с видом заправского музыканта-неформала. 

На последнем снимке Майкл собрал волосы в пучок и снял очки, благодаря чему интернет-пользователи смогли заметить его сходство с матерью. По мнению публики, сын Заворотнюк вырос настоящим красавцем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @mike_zavorotnyuk

- Краш, - пишут в комментариях. 

- Вы очень красивый. 

- Как на мамачку похож… солнышко! 

- Крутой перец. 

- Недалеко то время, когда будешь давать концерты. 

Майкл учится на юриста в МГИМО, но мечтает об актерской карьере. Он играет на гитаре, пишет музыку и стихи. Его сестра - модель и дизайнер Анна Заворотнюк - говорила, что с возрастом Майкл стал очень рассудительным и тонко чувствующим человеком с философским складом ума. Анна призналась, что чувствует в брате защиту и опору. 

Напомним, Анна родилась в 1996 году, а Майкл - в 2000 году. Их отцом стал второй муж Заворотнюк - бизнесмен Дмитрий Стрюков. 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году она подарила ему дочь Милу. Сейчас актриса борется с раком.

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