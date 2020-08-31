Россия готова помочь Белоруссии с реформой конституции

Но пока Минск за помощью не обращался

В Кремле заявили, что Минск не обращался к Москве с целью обменяться опытом по изменению Конституции страны и подготовке этого процесса. При этом Россия готова оказать помощь в этом вопросе в случае необходимости, отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия имеет богатый и свежий опыт в организации работ по внесению поправок в основной закон государства и готова делиться им в случае необходимости.

"Насколько мне известно, не было каких-либо обращений с белорусской стороны (по обмену опытом в подготовке работы по изменению конституции), и, конечно, Россия не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующих обращений наших белорусских коллег и союзников", - подчеркнул Песков в ходе беседы с журналистами.

Песков отметил, что в вопросе внесения поправок в Конституцию первичным является не организация процесса голосования, а суть предлагаемых изменений. Представитель Кремля заявил, что они должны отвечать требованиям времени и особенностям государства, передает РИА Новости. "Суть поправок определяется Белоруссией, а также белорусской стороной, потому что это конституция Белоруссии, здесь Россия не имеет право никак вмешиваться", - добавил он.

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