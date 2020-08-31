Кремль подсчитал потери экономики от коронавируса

Властям предстоит большая работа

Властям придется приложить усилия, чтобы минимизировать потери российской экономики от коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что 40% российских предпринимателей не смогут оплатить отложенные налоги в конце года.

"Все-таки кризисные проявления, к сожалению, никуда не делись, и предстоит напряженная работа по минимизации последствий этого кризиса", - сообщил Песков журналистам.

Ранее появились итоги опроса, который провели сотрудники экспертного центра при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей. Эксперты пришли к выводу, что с трудностями столкнутся около 40% российских предпринимателей.

Дмитрий Песков признал, что предприниматели переживают не самый легкий период. Это касается как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных производств. Тем не менее, повод для оптимизма, по словам представителя Кремля, есть: Песков напомнил, что Минэкономразвития пересмотрело в лучшую сторону свой прогноз падения российской экономики.

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