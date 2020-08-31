Сторонники Ефремова собрались жаловаться в Голливуд

Они хотят привлечь внимание

Свидетель Леван Бадасян, выступивший на судебном заседании по делу о ДТП с участием Ефремова, заявил о намерении написать письмо в Голливуд и рассказать о судьбе актера.

Мужчина в заде суда сообщил, что уже вступил в международную организацию, которая намерена помочь в защите Михаила Ефремова. Название общества и его создателей свидетель скрыл.

"Я вступил в международную группу по защите Ефремова, хочу найти правду. Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актерам, чтобы привлечь внимание к этому процессу", - сказал Бадасян.

Также в качестве свидетеля он рассказал, что, якобы, видел, как незадолго до аварии в машину к Ефремову сел "Высокий мужчина в бейсболке", передает РИА Новости.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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