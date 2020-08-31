Синоптики готовы объявить 2020 год самым жарким за всю историю

Рекорд был установлен в 2016-м

2020 год может стать самым жарким за всю историю Земли. Пока что рекордным остается 2016-й, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года, самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует", - сообщил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что четыре месяца, оставшиеся до конца года, могут изменить ситуацию.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о рекордно теплом сентябре. Первый осенний месяц, по данным синоптика, ожидается экстремально теплым. В ближайшие дни на юге России столбики термометров поднимутся до отметки в 35 градусов.

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