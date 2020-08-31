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Синоптики готовы объявить 2020 год самым жарким за всю историю

14:17
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Рекорд был установлен в 2016-м

2020 год может стать самым жарким за всю историю Земли. Пока что рекордным остается 2016-й, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичей в последний день августа ждет жара

"Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года, самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует", - сообщил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что четыре месяца, оставшиеся до конца года, могут изменить ситуацию.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о рекордно теплом сентябре. Первый осенний месяц, по данным синоптика, ожидается экстремально теплым. В ближайшие дни на юге России столбики термометров поднимутся до отметки в 35 градусов.

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