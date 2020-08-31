Вера Сотникова стала бабушкой во второй раз

Сын звезды счастлив со второй женой

У 60-летней актрисы Веры Сотниковой родился второй внук. Такой подарок звезде сделал ее единственный сын Ян Никольский.

"Теперь у мамы два прекрасных маленьких внука", - рассказал Никольский в программе "Судьба человека".

Сотникова рада, что ее сын смог построить счастливую семью. Ранее у него были отношения с девушкой, с которой они познакомились во Франции. В 2009 году она родила от него сына Максима. Сейчас экс-возлюбленная Никольского вместе с сыном живет в Набережных Челнах. Ян редко видит старшего сына.

Напомним, что у Веры Сотниковой был только один официальный муж - Юрий Никольский. Затем она жила с музыкантом Владимиром Кузьминым, продюсером Ренатом Давлетьяровым, актером Дмитрием Малашенко.

Вера Сотникова снялась в таких фильмах, как "Курьер", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Самая обаятельная и привлекательная".

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