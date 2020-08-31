ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вера Сотникова стала бабушкой во второй раз

14:27
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Сын звезды счастлив со второй женой

У 60-летней актрисы Веры Сотниковой родился второй внук. Такой подарок звезде сделал ее единственный сын Ян Никольский.  
"Я всегда рядом": дочь Заворотнюк трогательно обратилась к бабушке

"Теперь у мамы два прекрасных маленьких внука", - рассказал Никольский в программе "Судьба человека". 

Сотникова рада, что ее сын смог построить счастливую семью. Ранее у него были отношения с девушкой, с которой они познакомились во Франции. В 2009 году она родила от него сына Максима. Сейчас экс-возлюбленная Никольского вместе с сыном живет в Набережных Челнах. Ян редко видит старшего сына.  

Напомним, что у Веры Сотниковой был только один официальный муж - Юрий Никольский. Затем она жила с музыкантом Владимиром Кузьминым, продюсером Ренатом Давлетьяровым, актером Дмитрием Малашенко. 

Вера Сотникова снялась в таких фильмах, как "Курьер", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Самая обаятельная и привлекательная".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вера Сотникова
Вера Сотникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.