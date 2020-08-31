Определен популяционный иммунитет россиян к коронавирусу

Максимальный уровень – у дошкольников

Роспотребнадзор завершил первый этап исследований коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции. По его итогам выяснилось, что в 11 регионах популяционный иммунитет превышает 20%.

"В рамках первого этапа в июне - августе обследовано более 71,8 тысячи человек в 26 субъектах Российской Федерации. По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили эксперты, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста. В этих возрастных группах показатели превышают средний уровень более чем в 2 раза.

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