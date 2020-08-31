ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Определен популяционный иммунитет россиян к коронавирусу

14:46
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Максимальный уровень – у дошкольников

Роспотребнадзор завершил первый этап исследований коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции. По его итогам выяснилось, что в 11 регионах популяционный иммунитет превышает 20%.
Названы регионы России с сильным иммунитетом к коронавирусу

"В рамках первого этапа в июне - августе обследовано более 71,8 тысячи человек в 26 субъектах Российской Федерации. По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили эксперты, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста. В этих возрастных группах показатели превышают средний уровень более чем в 2 раза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.