Лидер Little Big разводится с женой

Они не смогли строить отношения на расстоянии

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая решили развестись после четырех лет брака. Прусикин и Смелая опубликовали на YouTube видео, где объяснили причину расставания.

"Это не спонтанное решение. Мы думали об этом полгода, больше даже. Слава богу, мы остались друзьями. Почему? Потому что мы наконец поговорили. У нас было очень много претензий друг к другу, их накопилось критическая масса. Если бы мы остались вместе ради ребенка, мы бы оба были несчастными и свое состояние перекинули бы на ребенка", - сказал Илья Прусикин.

Прусикин, с его слов, постоянно был в разъездах, а Смелая все время его ждала. Любить друг друга на расстоянии они не смогли. Решение о разводе они приняли в декабре прошлого года.

Прусикин и Смелая подчеркнули, что навсегда останутся семьей и родителями Добрыни, которому в ноябре исполнится три года.

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