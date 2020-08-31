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Лидер Little Big разводится с женой

14:46
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Они не смогли строить отношения на расстоянии

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая решили развестись после четырех лет брака. Прусикин и Смелая опубликовали на YouTube видео, где объяснили причину расставания.  
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"Это не спонтанное решение. Мы думали об этом полгода, больше даже. Слава богу, мы остались друзьями. Почему? Потому что мы наконец поговорили. У нас было очень много претензий друг к другу, их накопилось критическая масса. Если бы мы остались вместе ради ребенка, мы бы оба были несчастными и свое состояние перекинули бы на ребенка", - сказал Илья Прусикин.  

Прусикин, с его слов, постоянно был в разъездах, а Смелая все время его ждала. Любить друг друга на расстоянии они не смогли. Решение о разводе они приняли в декабре прошлого года. 

Прусикин и Смелая подчеркнули, что навсегда останутся семьей и родителями Добрыни, которому в ноябре исполнится три года.

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