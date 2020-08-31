В тверском селе убили знаменитого кота-библиотекаря

Рыжий кот Степан имел даже собственную трудовую книжку

В общественной библиотеке Городни Конаковского района трудился необычный "работник", прославивший свой поселок на всю Россию. После огласки в СМИ история о коте-библиотекаре Степане облетела всю страну. Рыжего котика приняли на должность "SMM-мяунджера" после того, как заметили, что в библиотеку Стёпа ходит как на работу – каждый день. Любимцу местных жителей поручали игры с детьми, рекламу выставок и участие в проводимых мероприятиях. Хозяева кота не возражали против такой "подработки" питомца.

Однако 27 августа Степан пропал. Сотрудники библиотеки начали волноваться, когда кот несколько дней подряд пропустил "работу", и разместили объявления с описанием животного. Вскоре в библиотеку сообщили, что кот убит. При этом свидетели заявили, что не подтвердят увиденное в полиции, передает КП.

"Нам рассказали очевидцы, что конфликт был из-за того, что якобы кот справлял свою нужду в подъезде. Они не видели момента самого убийства. Но видели, как Степан лежал без движения, рядом был мужчина, он подогнал машину, загородил ею кота, а потом, когда машина уехала, Степана тоже не было - он его увёз. Кота застрелили. В голове не укладывается, как можно было такое сотворить! Он у нас год почти был, и ни разу он не позволил себе набедокурить в библиотеке. Он был очень чистоплотный кот", - рассказала директор библиотеки Ольга Смирнова.

Жителей Городни очень расстроила гибель рыжего любимца. "Это был кот, который привлек мое внимание к библиотеке. Очень жаль, что его не стало. Очень надеюсь, что полиция разберется, кто виноват...", "Живодёру место в тюрьме", "Мягких тебе облачков,Стёпушка...", - написали неравнодушные местные жители в соцсети.

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