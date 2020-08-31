Лукашенко закрыли въезд в страны Балтии

В черном списке еще 29 белорусских официальных лиц

Александру Лукашенко запретили въезд в Латвию. Об этом сообщил МИД балтийской республики. Примеру Риги последовали Таллин и Вильнюс.

В черный список "невъездных", вместе с президентом Белоруссии, включены 29 белорусских официальных лиц.

"На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь", - говорится в сообщении латвийского МИДа.

Латвийские власти указывают, что поводом для такого шага стала ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Ранее в ЕС заявили, что итогов голосования не признают.

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