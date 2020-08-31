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Тысячи людей провели ночь в заблокированных поездах во Франции

15:21
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Пассажирам выплатят компенсацию

Во Франции около 2,5 тысячи пассажиров скоростных поездов оказались закрыты в вагонах из-за неполадок с электроэнергией.

ЧП произошло на юго-западе Франции и в направлении Парижа с воскресенья на понедельник. Из-за сбоя в подаче электроэнергии ряд поездов встали на путях,а пассажирам пришлось переночевать в составах, так как двери оказались заблокированы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Национальный перевозчик Франции SNCF начал внутреннее расследование, чтобы установить причины инцидента. В качестве компенсации пассажирам выплатят тройной размер стоимости из билетов.

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