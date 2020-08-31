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Назван простой способ продлить жизнь на 10 лет

15:37
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Нужно изменить свой рацион

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что ежедневно человек должен потреблять 60-120 граммов углеводов. По его словам, такую рекомендацию дала Всемирная организация здравоохранения.
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"Если человек не хочет навредить своему здоровью и умереть раньше лет на 10, надо резко ограничить количество углеводов в рационе", - сказал Алексей Ковальков на видео в YouTube. 

По его словам, производители сахара и сладких продуктов добились того, что норму ВОЗ стали считать заниженной. В результате людей убеждают в том, что ежедневно можно потреблять 350 граммов углеводов. 

"Если перевести это на сахар-рафинад, получится полтора стакана сахара в день. От этого становится как-то немножко в спине прохладно", - заявил диетолог. 

Он сказал, что обычно каждый из нас съедает от 600 граммов до 1,5 килограмма сахара в день. Каждый городской житель потребляет 40-70 килограммов чистого сахара в год, сообщил врач. В итоге у людей возникают сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, пишут argumenti.ru.

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