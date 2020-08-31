Путин вспомнил о работе в составе стройотряда в Коми

По словам президента, с тех пор в республике мало что поменялось в части инфраструктуры

Президент России Владимир Путин вспомнил, как в составе стройотряда работал на стройке в Коми. Речь об этом зашла во время видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы республики Коми Владимиром Уйбой.

"Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно", - заявил президент.

По словам Путина, с тех пор в Коми мало что поменялось в части инфраструктуры, особенно это касается дорожной сети. Расшифровка беседы Путина и врио главы Коми опубликована на сайте Кремля.

"Поселок Югыд ва помнит вас, и здание, которое вы строили, мне показали", - сказал Уйба.

Путин сообщил, что федеральный центр поможет республике справиться с проблемами, в том числе с дорогами и устаревшим жильем.

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