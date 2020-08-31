Кирилл Щитов предложил сделать обязательной аутентификацию лиц водителей каршеринга

Измениться могут и требования к водителям

В Москве может появиться обязательная аутентификация лиц для водителей каршеринга. С такой идеей выступил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, проблему представляют поддельные аккаунты в сервисах каршеринга. "Оформленные на случайных людей, они продаются в так называемом даркнете - особом, тщательно анонимизированном разделе сети, где ведется торговля запрещенными к обороту товарами. Об этой проблеме, разумеется, знают операторы каршеринга - и даже борются с такой торговлей, блокируя учетные записи, уличенные в такой фальшивке", - сказал Щитов.

Депутат рассказал, что уже осенью профильная комиссия Мосгордумы намерена ряд инициатив, в том числе обязательную аутентификацию при помощи распознавания лиц. Ряд операторов уже используют эту функцию. Кроме того, в каршеринге могут появиться алкозамки, а также повышен возраст, с которого разрешено пользоваться сервисом. Вопросы есть и к поминутной тарификации.

"Постоянная смена автомобилей и отсутствие регулярного водительского опыта снижает среднюю квалификацию водителя каршеринга до опасного уровня; это усугубляется тем, что ради увеличения клиентской базы один из крупных операторов недавно убрал все ограничения, связанные со стажем вождения и возрастом. Теперь учетную запись можно оформлять с 18 лет, то есть за руль легально допускаются водители без какого-либо опыта, фактически ученики", - заявил Щитов.

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