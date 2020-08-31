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Журналистка из Европы рассказала про немыслимую любовь русских к укропу

15:37
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Британка поразилась тому, куда россияне могут добавлять это растение

Журналистка из Великобритании Лиза Хейзлдайн решила проанализировать, почему русские люди так любят укроп. По словам британки, они готовы добавлять эту приправу даже в самые неожиданные блюда.

Хейзлдайн заявила, что европейцам вкус укропа практически незнаком, и назвала растение "лишенным романтики базилика или изысканности розмарина". Женщина заявила, что нет ничего удивительного в том, чтобы обнаружить укроп в традиционных русских блюдах. Его можно найти даже в сыре, чипсах, пицце и суши, удивилась журналистка.

Она добавила, что "повсеместное" использование укропа может раскрыть вкус пиши, но также может и "убить" его. Хейзлдайн отметила, что жители стран Запада даже создают в соцсетях группы, в которых делятся "обнаружением укропа в неожиданных местах" и гадают, почему русским так нравится этот вкус, передает New Statesman.

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Женщина с укропом
Женщина с укропом
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