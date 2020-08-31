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Тепло и сыро: синоптики рассказали о погоде в День города в Москве

15:36
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Праздновать жители столицы будут 5 и 6 сентября

Теплую погоду обещают москвичам синоптики в День города, который отмечается в этом году 5 и 6 сентября. По данным метеорологов, в столице в дни празднования ожидается до 23 градусов выше ноля и небольшие дожди.
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Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, всю рабочую неделю в столице будет сохраняться комфортная теплая погода без осадков, температура – в районе 23 градусов.

По словам эксперта, порции небольшого дождя ожидаются в Москве 5 сентября, при смене антициклонов. Новый антициклон определит погоду и в воскресенье – существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до 24 градусов, передает РИА новости.

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