Тепло и сыро: синоптики рассказали о погоде в День города в Москве

Праздновать жители столицы будут 5 и 6 сентября

Теплую погоду обещают москвичам синоптики в День города, который отмечается в этом году 5 и 6 сентября. По данным метеорологов, в столице в дни празднования ожидается до 23 градусов выше ноля и небольшие дожди.

Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, всю рабочую неделю в столице будет сохраняться комфортная теплая погода без осадков, температура – в районе 23 градусов.

По словам эксперта, порции небольшого дождя ожидаются в Москве 5 сентября, при смене антициклонов. Новый антициклон определит погоду и в воскресенье – существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до 24 градусов, передает РИА новости.

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