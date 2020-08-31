Петербуржец попытался отобрать у женщины енота, но не смог

Мужчина начал стрелять

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, напавшего на женщину с енотом.

Инцидент произошел 21 июля возле дома №113 по улице Бабушкина. Женщина выгуливала на поводке домашнего енота. Зверек приглянулся проходившему мимо нетрезвому 44-летнему мужчине. Сначала петербуржец попытался выхватить у хозяйки поводок, а затем достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух.

Мужчину задержали полицейские. В отношении нарушителя было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство и уголовное дело о хулиганстве, пишет "Интерфакс". Енот и хозяйка не пострадали.

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