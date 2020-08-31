Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России

Люди из групп риска получат препарат в ноябре-декабре

Массовая вакцинация от коронавируса в России для людей из групп риска (в частности, это врачи) начнется в ноябре-декабре 2020 года. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"[Для] групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября - декабря", - сказал министр во время рабочей поездки в Иркутск (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью с Сергеем Брилевым рассказал о российской вакцине от коронавируса. Глава государства заявил, что отечественный препарат прошел все необходимые испытания, чтобы быть зарегистрированным согласно требованиям российского законодательства, которое полностью соответствует международным практикам.

27 августа Мурашко сообщил, что первая российская вакцина от коронавируса производства Института имени Гамалеи "Спутник V" начинает поступать в больницы. Он уточнил, что начались поставки вакцины в медучреждения в рамках третьей фазы исследования.

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