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"Папа нас привез домой": Решетова вернулась к Тимати

15:54
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Возлюбленные не виделись больше месяца

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати встретились после долгой разлуки. Решетова вместе с сыном Ратмиром гостила у отца Тимати в Сен-Тропе. 
Анастасию Решетову заметили на яхте российского миллиардера

"Августа был великолепен", - написала Анастасия Решетова в Instgram. Она опубликовала фото из частного самолета, на котором ее с сыном доставили в Москву. Там их встретил Тимати и его коты. 

"Папа нас привез домой к котам. Встречает только Салем. До этого у него была депрессия без меня", - сообщила модель, показав видео, на котором кот ластится к Ратмиру.  

 

Напомним, что этим летом Тимати и Решетова впервые провели отпуск отдельно. Пока модель отдыхала во Франции, рэпер побывал в Чечне и в Греции. Возлюбленные так долго жили вдали друг от друга, что уже появились слухи об их расставании

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