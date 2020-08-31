Доплаты за классное руководство получат более 810 тысяч учителей

Из бюджета выделено 73,5 миллиарда рублей

Минпросвещения России подтвердило исполнение поручения президента Владимира Путина о доплатах учителям. Как сообщили в ведомстве, на эти цели выделено из бюджета 73,5 миллиарда рублей.

"На дополнительные выплаты классным руководителям будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты в размере не менее 5 тысяч рублей станут в общей сложности более 810 000 учителей", - сообщила пресс-служба министерства.

О необходимости обеспечить дополнительные выплаты учителям за классное руководство Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. Президент заявил, что с 1 сентября должна быть введена дополнительная выплата в размере не менее 5 тысяч рублей.

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