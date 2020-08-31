Диетолог рассказала, чем опасны разгрузочные дни на арбузах

В конце лета собирают урожай арбузов

В сезон арбузов многие красавицы надеются использовать осеннее лакомство для сохранения стройной фигуры. С целью снижения веса женщины прибегают к арбузным разгрузочным дням, однако такая диета может сильно навредить организму.

Диетолог Елена Островская объяснила, что устраивать разгрузочные дни на арбузах нельзя чаще одного раза в неделю. Бахчевые содержат много жидкости, что плохо сказывается на работе почек и даже может спровоцировать развитие мочекаменной болезни.

При этом врач отметила, что полностью отказываться от разгрузочных дней не нужно. "Много жира потерять за один день не удастся, но если человек до этого снижал вес, достиг результатов и вес встал, возникло "плато", то разгрузочный день сможет устроить встряску организму. В норме за один разгрузочный день потеря до килограмма", - сказала она.

Островская рекомендовала разнообразить разгрузочные дни и попробовать питаться только рисом с курагой или куриной грудкой с зеленью и огурцами. Также подойдут жирная сметана или яблоки, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"