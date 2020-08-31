Скончался экс-президент Индии

Ему было 84 года

В Индии скончался бывший президент страны Пранаб Кумар Мукерджи.

Он умер в понедельник, 31 августа, сообщил действующий глава государства Рам Натх Ковинд в своем Twitter. Мукерджи было 84 года.

"Его смерть - это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец. Народ скорбит, потеряв одного из своих самых достойных сыновей", - написал Ковинд.

Пранаб Кумар Мукерджи – 13-й президент Индии, занимал пост главы государства с 2012 по 2017 годы.

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