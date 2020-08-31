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Главу МИД Белоруссии ожидают в Москве

16:30
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Владимир Макей проведет переговоры с Сергеем Лавровым

Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Министр соседнего государства прибудет в Москву 2 сентября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве", - сказала она журналистам (цитата по "Интерфаксу").

Ранее стало известно, в ближайшие две недели состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, дата переговоров согласовывается.

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