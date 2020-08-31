Еще один свидетель видел Ефремова на пассажирском сиденье

На заседании суда выступил тайный свидетель защиты актера

Сегодня в Пресненском суде, где продолжается рассмотрение резонансного дела Михаила Ефремова, наконец выступил тайный свидетель защиты. Он, а также ещё один очевидец ДТП заявили, что якобы видели в день аварии актёра на заднем сиденье автомобиля. Обратился к суду и сам Ефремов. На процессе его вновь представлял адвокат Эльман Пашаев - недавно уволенный и снова принятый на работу.

И вот оно - триумфальное появление Эльмана Пашаева. Такое, что на дороге образовывается пробка. Сразу он оказывается в окружении журналистов, спрашивают о сегодняшнем процессе. Обычное традиционное интервью, без которого не обходится ни одно появление Эльмана Пашаева. Уволенный, а потом вновь принятый на работу адвокат не может избежать неудобного вопроса:

- Это было спланировано? - Это его право, это же не мое право.

Впрочем, показательно уже то, что Пашаев не опоздал на заседание. А Александр Добровинский - представитель пострадавшей стороны - словно по волшебству оказался в зале, минуя толпы журналистов. Машина с помощниками прибыла намного позже.

Правда сегодняшнее заседание строилось на выступлении защиты Ефремова. Внезапно в зале появился некий бизнесмен из Казани - Теван Бадасян. Он сообщил суду, что в вечер аварии он видел мужчину, который садился на заднее сиденье автомобиля Ефремова. Возможно, на нём была бейсболка, но утверждать этого он не может. Не видел он и водителя, и то, как машина трогалась. Зато потребовал, чтобы его проверили на детекторе лжи. А когда вышел из зала заседаний, обвинил журналистов во всех грехах.

"Да я не хочу с вами разговаривать, потому что вы все делаете не так, как надо. Я скажу - вы вы сделаете так. Не как надо. Вы самые натуральные подлецы", - сказал свидетель защиты Теван Бадасян.

Пока Бадасян играл в перегонки с журналистами, которые сносили на своем пути и своих же коллег и оборудование, в суде уже выступал очередной тайный свидетель. Тот самый из Анапы, который должен был выйти на связь с судьей еще 2 недели назад. А теперь он все-таки прилетел в Москву. Андрей Гаев в тот вечер со своим другом прогуливался по Смоленской площади. Перед этим они немного выпили, поели шаурму. Внезапно услышали рев мотора, свист и удар. А потом с пассажирского места вышел актер.

- Я смотрю на него, он вышел. Видно было по нему, что он нетрезвый. Даже сонный, нетрезвый. Непонятный.

А вот водителя и этот свидетель не заметил. Но предполагает, что за подушкой безопасности кто-то был. Размытые и неконкретные ответы свидетеля периодически возмущали и сторону обвинения, и адвоката Александра Добровинского. Например, оказалось, что Гаев уже привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественных местах и хулиганство. И даже есть уголовное прошлое. В общем, в суде уже бывал не раз.

Портрет свидетеля тут же обрел иной окрас. На видеозаписи, сделанной в вечер аварии, Гаев себя узнал. А выйдя из зала суда, так испугался журналистов, что даже перепутал машину.

Задавались сегодня адвокаты Ефремова и вопросом что все-таки случилось по дороге от Плотниковского переулка до Смоленский площади. Пашаев просил предоставить кадры с камер видеонаблюдения, которых якобы там больше дюжины. Вполне возможно, говорит адвокат, по пути к Ефремову в машину мог кто-то подсесть. Но суд в этом защитнику отказал. А сам актер снова обратился к судье с просьбой провести биологическую экспертизу своего автомобиля.

"Я в изумлении! На всех кадрах видна полоса на шее и травмы… Суд всегда выполнял волю приговоренного к казни. Меня приговорили уже 9 июня. Я прошу, "как приговоренный", прошу сделать экспертизу подушки. Потому что я пьяный никогда не садился за руль, а садился за пассажирское сиденье", - заявил Ефремов.

И в этом судья отказала. Кроме того, поведение актера в этот раз особенно нервировало Елену Абрамову. Она два раза выносила ему замечание.

Елена Макарова, Егор Миронов, Дмитрий Филиппов, Валерий Белинский и Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"