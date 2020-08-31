Военные помогут снести аварийные объекты в Тулуне

В регион отправили сводный отряд военнослужащих

Министерство обороны окажет помощь Иркутской области в сносе аварийной инфраструктуры в городе Тулун, пострадавшем от наводнения летом прошлого года. Соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Сергей Шойгу. Об этом министра попросил губернатор региона Игорь Кобзев, передает "ТВ Центр".

По поручению Владимира Путина в Приангарье реализуется комплексная программа восстановления, которая охватывает экономическую, транспортную и социальную сферы. После наводнения в городе осталось большое количество поврежденных объектов, вместо которых строятся современные здания. Полуразрушенные строения нужно снести.

В Министерстве обороны сформирован и направлен в регион сводный отряд военнослужащих, вооруженных специальной техникой для демонтажа крупных конструкций.

Прошлым летом Иркутская область пережила две волны мощного паводка. Уровень воды в реке Ия, на которой стоит Тулун, поднимался до 14 метров при критической величине 700 сантиметров. Всего было подтоплено более ста населенных пунктов, сильнее других пострадали Тулун и Нижнеудинск. В зоне бедствия оказались более десяти тысяч жилых домов и почти 50 тысяч жителей.

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