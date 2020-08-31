Панды-близнецы из берлинского зоопарка отпраздновали первый год жизни

В вольер мишкам принесли торт из фруктов и овощей

Замороженный торт и одна свечка. Такое угощение поднесли служители берлинского зоопарка своим питомцам - двум пандам-близнецам, которые празднуют свой первый год жизни в этом питомнике.

Пит и Пауль - так зовут именинников в Германии - за этот год приобрели большую популярность, передает "ТВ Центр". Впервые их показали публике в январе. Наблюдать за этими забавными мишками любят не только дети, но и их родители. Эти близнецы - единственные панды на территории Германии. При рождении они весили всего 200 граммов, а сегодня - по 14 килограммов каждый.

В вольер мишкам сегодня принесли торт в форме цифры "один". Он сделан из свекольного сока, яблок, сладкого картофеля и бамбука. И обсыпан порцией снега, заимствованного из вольера пингвинов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"