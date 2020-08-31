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Мэр крупного российского города заразился коронавирусом

17:03
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Градоначальник соблюдал все меры предосторожности, но вирус оказался хитрее

Мэр Краснодара Евгений Первышов попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

"Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками – тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил", - рассказал градоначальник.  

Первышов рассказал, что никто не застрахован от этого заболевания, поэтому россияне должны беречь себя и соблюдать все рекомендации специалистов.

Мэр возглавляет партийный список "Единой России" на выборах в городскую думу. С 27 июля по 13 сентября он находится в отпуске. В это время глава города встречался с избирателями из разных районов, представляя им свою программу, пишет News.ru.

На сегодняшний день в Краснодарском крае выявлены 11 208 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 182 человека, выздоровели 9 270.

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