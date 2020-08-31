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В Москве подросток устроил стрельбу

17:00
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Один человек пострадал

В Москве проверяют двух подростков, ссора которых завершилась стрельбой. Инцидент произошел 29 августа во дворе на улице маршала Голованова.

Как сообщили РИА Новости в полиции, в ходе конфликта между несовершеннолетними один из них выстрелил в другого. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.

Пострадавший подросток был госпитализирован.

Проверку по факту стрельбы проводят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино.

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