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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Пензе

17:30
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Водитель сломал обе ноги

Пассажирский автобус врезался в световую опору в центре Пензы.

ДТП произошло днем на улице Калинина, возле дома №121. По данным источника "Интерфакса", водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В салоне находились 30 человек.

Пострадали 10 человек, семь из них отправили на госпитализацию, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. У водители сломаны обе ноги, остальные пассажиры получили травмы головы, ушибы и ссадины. Трех человек осмотрели на месте и отпустили домой.  

На месте происшествия работает полиция. Она устанавливает причины ДТП.

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