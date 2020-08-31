Депутат МГД Ольга Мельникова: Москва развивает систему помощи многодетным семьям

В Москве живет более 160 тысяч многодетных семей

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова заявила, что система поддержки многодетных семей в Москве постоянно развивается и совершенствуется.

"Внедряются новые выплаты, компенсации, упрощается или автоматизируется их получение. Только с помощью таких реальных мер можно решать демографические проблемы", - сказала Мельникова в разговоре с АГН "Москва".

В Москве живет более 160 тысяч многодетных семей, в них воспитывают более 400 тысяч детей.

"Это большая категория, и для нее предусмотрены самые разные меры, которые помогают организовать обучение, отдых, занятия спортом, лечение детей. Многодетные семьи также бесплатно пользуются общественным транспортом и городской парковкой, для них предусмотрены компенсации за коммунальные услуги, телефонную связь. Есть и целевые выплаты, которые облегчают нагрузку на семейный бюджет", - рассказала парламентарий.

В качестве примера парламентарий привела льготу на покупку школьной формы. Семьям выплачивают по 10,5 тысячи рублей. По словам Мельниковой, этой льготой пользуются больше половины школьников, в 2020 году эти средства уже направили на покупку формы 218 тысяч детей.

"Московская система помощи - многоступенчатая. Компенсационные выплаты полагаются семьям, где родились тройняшки - это большое событие, когда требуется разово приобретение множества необходимых вещей, и Москва помогает родителям. Семье, где больше пяти детей, выделяются средства на покупку товаров детского ассортимента. Особые меры социальной поддержки есть в Москве для тех семей, где воспитываются 10 и более детей. Дополнительно ко Дню знаний им выплачивается 31680 рублей на семью, а также для них предусмотрена ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи в размере 21120 рублей", - уточнила Мельникова.

Депутат назвала такие меры важными для общей демографической политики.

"Мы живем в обществе, где уже давно стал нормой один ребенок. Те семьи, которые полностью посвящают себя детям, неважно, собственным или приемным, должны получать максимальную помощь и поддержку от государства и общества. Московская система помощи многодетным это подтверждает - у нас работает разнонаправленная система выплат и льгот, приоритетов при получении образовательных услуг. Все это помогает вырастить детей, дать им образование, обеспечить всем необходимым, и эти меры постоянно совершенствуются. Регулярно появляются новые формы поддержки, упрощается или автоматизируется их получение - не выходя из дома, через портал mos.ru. Только с помощью реальных мер поддержки можно решать демографические проблемы и подавать пример тем, кто хочет решиться на второго или третьего ребенка", - заключила Мельникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"