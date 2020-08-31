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"Я начал выпивать с утра": Ефремов рассказал свою версию дня ДТП

18:10
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Актер не признал вину в смерти курьера

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, рассказал свою версию произошедшего 8 июня.
Еще один свидетель видел Ефремова на пассажирском сиденье

Артист заявил, что не виноват в аварии, он сознался в преступлении под влиянием похмельного синдрома и из-за давления СМИ.  По словам Ефремова, из видео, где он якобы признает вину, вырезали частичку "не".

"Когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем - оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", - сказал подсудимый. (цитата по ТАСС).

Ефремов рассказал, что плохо помнит день аварии. С самого утра он начал выпивать, под вечер начал искать пиво. Откуда в его крови наркотики, актер не смог объяснить. Кроме того, он не смог ответить суду, сам ли он сел в машину или его туда "посадили".  

"Я начал выпивать с утра, звонил другу в 12 часов дня совсем пьяный <…> Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез", - подчеркнул актер.

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