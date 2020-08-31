Депутат МГД Елена Николаева: Транспортным решениям на юго-востоке Москвы нужен гибкий подход

Парламентарий высказалась за расширение эксперимента с гибкими тарифами на транспорте

Нагрузка на транспортную систему юго-востока Москвы остается наиболее интенсивной, поэтому поиск оптимальных решений для пассажиров — это необходимая мера. Об этом заявила в беседе с изданием "Аргументы и факты" депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Дептранс столицы расширит эксперимент по введению гибких тарифов на две линии метрополитена — Таганско-Краснопресенскую и Некрасовскую. Данный эксперимент предусматривает скидку на проезд в метро для тех, кто поедет на метро в определенное время — с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидка составит 50%, то есть 20 рублей. Эксперимент продлится 8 месяцев, до апреля 2021 года.

"Ранее планировалось запустить этот эксперимент только на фиолетовой ветке, и это было справедливо — станция "Выхино" остается самой нагруженной на юго-востоке, так как является точкой входа в метро для тысяч жителей этого направления. Однако уже сейчас понятно, что введенные в работу этой весной станции розовой ветки меняют поведение пассажиров, и границы эксперимента нужно расширять", - пояснила Николаева.

Депутат подчеркнула, что районы на юго-востоке сегодня переживают значительные изменения, и это отражается на транспортной системе и привычках москвичей. Сейчас хороший момент для внедрения мягких способов регулирования трафика на общественном транспорте, заявила Николаева.

"Пилотный проект по внедрению дифференцированных тарифов — это способ измерить спрос на такие предложения в сфере общественного транспорта. Аккуратно отследить, хотят ли жители подстраивать свой график, чтобы ехать в более свободном вагоне. Буду с большим интересом следить за ходом эксперимента: это решение может облегчить транспортный вопрос по всему юго-востоку и в перспективе помочь разгрузить метров в часы пик по всей Москве", - уточнила она.

При этом Николаева отметила, что подобные решения не должны означать появления разных ценовых зон в метро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"