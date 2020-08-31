Раскрыт гонорар Пашаева за защиту Ефремова

Неплохие деньги

Стало известно, сколько придется заплатить актеру Михаилу Ефремову за адвокатские услуги Эльмана Пашаева.

За участие в деле о смертельном ДТП правозащитник получит не меньше 10 миллионов рублей, а если суд оправдает Ефремова, то актер заплатит еще сверх назначенной суммы.

Об этом НТВ заявила юрист Анна Бутырина, которая ранее работала с Пашаевым, а теперь представляет сторону потерпевших.

"Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить", - отметила она.

Ранее Ефремов заявил, что не виноват в смерти курьера Сергея Захарова и плохо помнит день ДТП, так уже с утра был пьяным. Адвокат актера, а также два свидетеля настаивают на том, что Ефремов в момент аварии находился на пассажирском сидении.

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