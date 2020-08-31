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Су-27 перехватил четыре иностранных самолета над Балтикой

19:13
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Это были разведчики США, Швеции, Дании и Германии

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват четырех самолетов Германии, Дании, США и Швеции.
Су-27 поднялись на перехват самолетов НАТО над Балтикой и Черным морем

Иностранные самолеты засекли над Балтийским морем российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии.

После разворота иностранных самолетов от российской границы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Российские военные этим летом регулярно сообщают о "перехватах" иностранных самолетов-разведчиков стран НАТО, приближающихся к границам России. Чаще всего, речь идет об авиации США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Италии и Норвегии.

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