Ягудин надел парик и платье ради хайпа

Фигурист записал видео "трансформации" вместе с дочерью Мишель
Телеведущий, фигурист Алексей Ягудин записал видео с дочерью Мишель. На кадрах отец девочки переодевается из строгого костюма в женское платье.
"Мишель, трансформация", - коротко подписал видео спортсмен.
Образ Ягудина в парике и с накладной грудью пришелся по душе подписчикам:
- Твоя страница прямо поднимает мне настроение!
- А грудь, грудь-то. Шик же просто!
- Жаль, что Алексей мало в кино снимается. Комедия много потеряла, скажу я вам.
Подобные ролики с переодеванием популярны среди пользователей соцсети "Тик ток". Именно для продвижения на этой площадке Ягудин и записал видео с "трансформацией".
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