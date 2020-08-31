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Ягудин надел парик и платье ради хайпа

19:18
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Фигурист записал видео "трансформации" вместе с дочерью Мишель

Телеведущий, фигурист Алексей Ягудин записал видео с дочерью Мишель. На кадрах отец девочки переодевается из строгого костюма в женское платье.

"Мишель, трансформация", - коротко подписал видео спортсмен.

Образ Ягудина в парике и с накладной грудью пришелся по душе подписчикам:

- Твоя страница прямо поднимает мне настроение!

- А грудь, грудь-то. Шик же просто!

- Жаль, что Алексей мало в кино снимается. Комедия много потеряла, скажу я вам.

Подобные ролики с переодеванием популярны среди пользователей соцсети "Тик ток". Именно для продвижения на этой площадке Ягудин и записал видео с "трансформацией".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) on

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