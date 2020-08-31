В новом доме принца Гарри в Санта-Барбаре поселится теща

Герцог захотел обратно в Британию

Дория Рагланд, мать герцогини Сассекской Меган Маркл, намеревается переехать в новый дом дочери в Санта-Барбаре.

По данным издания "7 дней", Дория будет помогать молодой семье с воспитанием Арчи и ведением домашних дел.

Принц Гарри распорядился поселить тещу не в основном доме, а в гостевом. К слову, родственницу это никак не задело. Герцоги уже затеяли срочный ремонт в гостевом доме, чтобы управиться ближайшие сроки.

Ранее стало известно, принц Гарри мечтает вернуться в Великобританию. Связано дли его делание с приездом тещи, неизвестно. Дория Рагланд славится своим скверным характером и всеобъемлющим влиянием на свою дочь, пишут СМИ.

Этим летом Меган Маркл и принц Гарри купили дом в престижном районе Санта-Барбары. Сколько он стоит, не уточняется. Соседи по улице начали жаловаться на навязчивых папарацци, которые дежурят возле дома герцогов. Над районом кружат дроны, а по улицам ходят люди с фотоаппаратами.

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