ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В новом доме принца Гарри в Санта-Барбаре поселится теща

19:54
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Герцог захотел обратно в Британию

Дория Рагланд, мать герцогини Сассекской Меган Маркл, намеревается переехать в новый дом дочери в Санта-Барбаре.
Принц Гарри и Меган Маркл купили свой первый дом

По данным издания "7 дней", Дория будет помогать молодой семье с воспитанием Арчи и ведением домашних дел.

Принц Гарри распорядился поселить тещу не в основном доме, а в гостевом. К слову, родственницу это никак не задело. Герцоги уже затеяли срочный ремонт в гостевом доме, чтобы управиться ближайшие сроки.

Ранее стало известно, принц Гарри мечтает вернуться в Великобританию. Связано дли его делание с приездом тещи, неизвестно. Дория Рагланд славится своим скверным характером и всеобъемлющим влиянием на свою дочь, пишут СМИ.

Этим летом Меган Маркл и принц Гарри купили дом в престижном районе Санта-Барбары. Сколько он стоит, не уточняется. Соседи по улице начали жаловаться на навязчивых папарацци, которые дежурят возле дома герцогов. Над районом кружат дроны, а по улицам ходят люди с фотоаппаратами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.