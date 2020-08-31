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Дима Билан опубликовал архивное видео со слушаний в Гнесинке

19:55
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Певец поделился воспоминаниями об учебе

Певец Дима Билан поделился архивной видеозаписью со слушаний на первом курсе в Гнесинке.

"Сколько я помню и сколько нашёл записей из этого периода 1999-2003,4 - студенчества! Сколько там искренности и чистоты среди всех студентов! Как мы переживали друг за друга, ходили в фонотеку, одалживали на слойки и пиццу друг у друга деньги, не искали никакой выгоды - были искренними и настоящими. Это было невероятное время и приключение", - написал в инстаграме Билан.

Артист пожелал успехов студентам, которые начнут учебу завтра, 1 сентября.

"Студенты, будьте открыты этому миру, поддерживайте друг друга! Жизнь быстротечна, особенно, если она проходит в удовольствии от профессии", - обратился к учащимся певец.

Фанаты Билана пришли в восторг от архивного видео:

-Аж дыхание перехватило, вместе с Вами волновалась!

- С каким теплом, трепетом и благодарностью вы говорите о ваших педагогах, я уверена, они вами гордятся.

- Боже, какой голос. Промурашило всю... обалдеть!

Билан также заявил, что его голос с тех пор стал только насыщеннее. "Проверял! Диапазон не опустился, а стал насыщеннее!" – сообщил певец.

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