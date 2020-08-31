Дима Билан опубликовал архивное видео со слушаний в Гнесинке

Певец поделился воспоминаниями об учебе
Певец Дима Билан поделился архивной видеозаписью со слушаний на первом курсе в Гнесинке.
"Сколько я помню и сколько нашёл записей из этого периода 1999-2003,4 - студенчества! Сколько там искренности и чистоты среди всех студентов! Как мы переживали друг за друга, ходили в фонотеку, одалживали на слойки и пиццу друг у друга деньги, не искали никакой выгоды - были искренними и настоящими. Это было невероятное время и приключение", - написал в инстаграме Билан.
Артист пожелал успехов студентам, которые начнут учебу завтра, 1 сентября.
"Студенты, будьте открыты этому миру, поддерживайте друг друга! Жизнь быстротечна, особенно, если она проходит в удовольствии от профессии", - обратился к учащимся певец.
Фанаты Билана пришли в восторг от архивного видео:
-Аж дыхание перехватило, вместе с Вами волновалась!
- С каким теплом, трепетом и благодарностью вы говорите о ваших педагогах, я уверена, они вами гордятся.
- Боже, какой голос. Промурашило всю... обалдеть!
Билан также заявил, что его голос с тех пор стал только насыщеннее. "Проверял! Диапазон не опустился, а стал насыщеннее!" – сообщил певец.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"