Депутат МГД Александр Козлов: Выборы муниципальных депутатов 13 сентября будут прозрачными

Технологии электронного реестра избирателей помогут защитить избирательную систему от попыток двойного голосования

Депутат Мосгордумы Александр Козлов выразил уверенность, что технологии электронного реестра избирателей помогут защитить избирательную систему от попыток двойного голосования во время дополнительных выборов муниципальных депутатов в Марьине и Бабушкинском муниципальных округах 13 сентября.

Козлов в беседе с изданием "Аргументы и факты" выразил уверенность, что выборы пройдут абсолютно прозрачно. Он сообщил, что на всех участках для голосования в муниципальных округах Марьино и Бабушкинский будут установлены КОИБы, на выборах также будут наблюдатели и система видеонаблюдения.

В этом голосовании примут участие порядка 68 тысяч избирателей в двух районах столицы. При этом сохраняется возможность электронного голосования: уже более 2000 человек зарегистрировались. Для участия нужно подать заявление на портале mos.ru. Соответственно, 11 и 12 сентября жителям Бабушкинского района и Марьина можно проголосовать онлайн, 13 сентября – очно на участке.

"Нам важно быть абсолютно уверенными, что избиратель не проголосовал дважды. Поэтому город будет использовать специальный электронный реестр избирателей. Эта система в режиме реального времени позволит увидеть, получил ли человек электронный бюллетень – следовательно, в получении бумажного, если он придет на участок, ему будет отказано. Это закроет даже малейшие шансы для многократного голосования", - добавил депутат.

Козлов подчеркнул, что возможность проголосовать онлайн – это важная мера для минимизации рисков распространения пандемии. При этом, конечно, при традиционном голосовании будут применяться все необходимые санитарные меры.

"На участках можно будет находиться только в масках и перчатках, все поверхности будут регулярно обрабатывать антисептиком. Также не забываем о социальной дистанции. И я напоминаю, что самый безопасный с точки зрения эпидемиологической ситуации вариант – это онлайн-голосование", - добавил Козлов.

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